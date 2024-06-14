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"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу - РИА Новости, 14.06.2024
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15:27 14.06.2024 (обновлено: 16:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу - РИА Новости, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Президент озвучил перед дипломатами новые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москва готова к диалогу с любыми странами, если только это не имитация... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:27
2024-06-14T16:11
в мире
москва
украина
киев
владимир путин
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Президент озвучил перед дипломатами новые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москва готова к диалогу с любыми странами, если только это не имитация процесса урегулирования, а обстоятельный разговор. О том, какие условия выдвигает Россия, — в материале РИА Новости.Неизменная позицияС первых дней специальной военной операции Москва предлагает варианты дипломатического решения украинского кризиса. "Мы всегда стремились к миру", — подчеркнул Путин.Однако Запад игнорирует российские интересы и не позволяет Киеву вступить в диалог с Россией."Выглядит просто по-идиотски. С одной стороны, им запрещают вести с нами переговоры, а нас призывают к переговорам, да еще намекают на то, что мы от переговоров отказываемся", — сказал президент.Полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов невозможно, но базовые принципы остаются неизменными, добавил он.На расширенной коллегии МИД в ноябре 2021 года Путин озвучил принципиальное условие: НАТО отводит военную инфраструктуру на позиции 1997-го. Именно в том году Москва и Североатлантический альянс подписали Основополагающий акт, указав, что не рассматривают друг друга в качестве противников и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". Однако уже в 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. В 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория, а в 2020 году — Северная Македония.Сейчас в западном военном блоке 30 стран — и "политика открытых дверей" продолжается.Четкие условияПрезидент подчеркнул, что без честного диалога с Россией урегулировать украинский кризис невозможно.И выдвинул требование: полный вывод украинских Вооруженных сил из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и отказ от вступления в НАТО. После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам.В Кремле рассчитывают, что к этому решению Киев придет самостоятельно — исходя из национальных интересов, а не по "указке Запада".И речь идет не о заморозке конфликта, как этого хотели бы некоторые западные лидеры, а о его полном прекращении. Принципиальная позиция Москвы, повторил Путин, — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.Москве есть с кем вести переговоры со стороны Киева. Ссылаясь на основной закон Украины, президент уточнил, что легитимной на Украине остается Верховная рада. А легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями."Перевернуть страницу"Соглашения по Украине должны быть зафиксированы международными договорами. В них закрепят статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов. И никаких санкций."Россия призывает к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", — отметил Путин.Если Киев и Запад откажутся, на них ляжет ответственность за продолжение кровопролития. А условия урегулирования изменятся.Москва осознает свою ответственность за мировую стабильность и подтверждает готовность вести разговор со всеми странами, добавил президент. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что российская дипломатия воспользуется выдвинутой инициативой в контактах с Китаем и другими членами БРИКС, ШОС, а также с государствами Латинской Америки и Африки.В целом же, пояснил Путин, на Евразийском континенте нужно создавать новую систему коллективной безопасности."При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", — уточнил он.Страны и регионы должны сами определить области сотрудничества, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей. А формируемая архитектура открыта для всех государств Евразии, в том числе членов НАТО.При этом, как неоднократно подчеркивал президент, Россия готова налаживать отношения с Европой и работать вместе.
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Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом
Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом.
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Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине
Заявление Путина с подробностями предложения по поводу мирного урегулирования на Украине.
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в мире, москва, украина, киев, владимир путин, нато, сергей лавров
В мире, Москва, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО, Сергей Лавров
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу

Путин: РФ делает еще одно реальное предложение по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Президент озвучил перед дипломатами новые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москва готова к диалогу с любыми странами, если только это не имитация процесса урегулирования, а обстоятельный разговор. О том, какие условия выдвигает Россия, — в материале РИА Новости.

Неизменная позиция

С первых дней специальной военной операции Москва предлагает варианты дипломатического решения украинского кризиса. "Мы всегда стремились к миру", — подчеркнул Путин.
Однако Запад игнорирует российские интересы и не позволяет Киеву вступить в диалог с Россией.
"Выглядит просто по-идиотски. С одной стороны, им запрещают вести с нами переговоры, а нас призывают к переговорам, да еще намекают на то, что мы от переговоров отказываемся", — сказал президент.
Полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов невозможно, но базовые принципы остаются неизменными, добавил он.
На расширенной коллегии МИД в ноябре 2021 года Путин озвучил принципиальное условие: НАТО отводит военную инфраструктуру на позиции 1997-го. Именно в том году Москва и Североатлантический альянс подписали Основополагающий акт, указав, что не рассматривают друг друга в качестве противников и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". Однако уже в 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. В 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория, а в 2020 году — Северная Македония.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Сейчас в западном военном блоке 30 стран — и "политика открытых дверей" продолжается.

Четкие условия

Президент подчеркнул, что без честного диалога с Россией урегулировать украинский кризис невозможно.
И выдвинул требование: полный вывод украинских Вооруженных сил из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и отказ от вступления в НАТО. После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Вчера, 08:00
В Кремле рассчитывают, что к этому решению Киев придет самостоятельно — исходя из национальных интересов, а не по "указке Запада".
И речь идет не о заморозке конфликта, как этого хотели бы некоторые западные лидеры, а о его полном прекращении. Принципиальная позиция Москвы, повторил Путин, — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Москве есть с кем вести переговоры со стороны Киева. Ссылаясь на основной закон Украины, президент уточнил, что легитимной на Украине остается Верховная рада. А легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины

"Перевернуть страницу"

Соглашения по Украине должны быть зафиксированы международными договорами. В них закрепят статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов. И никаких санкций.
"Россия призывает к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", — отметил Путин.
Если Киев и Запад откажутся, на них ляжет ответственность за продолжение кровопролития. А условия урегулирования изменятся.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Москва осознает свою ответственность за мировую стабильность и подтверждает готовность вести разговор со всеми странами, добавил президент. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что российская дипломатия воспользуется выдвинутой инициативой в контактах с Китаем и другими членами БРИКС, ШОС, а также с государствами Латинской Америки и Африки.
В целом же, пояснил Путин, на Евразийском континенте нужно создавать новую систему коллективной безопасности.
"При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", — уточнил он.
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Страны и регионы должны сами определить области сотрудничества, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей. А формируемая архитектура открыта для всех государств Евразии, в том числе членов НАТО.
При этом, как неоднократно подчеркивал президент, Россия готова налаживать отношения с Европой и работать вместе.
 
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