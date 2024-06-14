https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу

"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу - РИА Новости, 14.06.2024

"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу

Президент озвучил перед дипломатами новые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москва готова к диалогу с любыми странами, если только это не имитация... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:27

2024-06-14T15:27

2024-06-14T16:11

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Президент озвучил перед дипломатами новые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москва готова к диалогу с любыми странами, если только это не имитация процесса урегулирования, а обстоятельный разговор. О том, какие условия выдвигает Россия, — в материале РИА Новости.Неизменная позицияС первых дней специальной военной операции Москва предлагает варианты дипломатического решения украинского кризиса. "Мы всегда стремились к миру", — подчеркнул Путин.Однако Запад игнорирует российские интересы и не позволяет Киеву вступить в диалог с Россией."Выглядит просто по-идиотски. С одной стороны, им запрещают вести с нами переговоры, а нас призывают к переговорам, да еще намекают на то, что мы от переговоров отказываемся", — сказал президент.Полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов невозможно, но базовые принципы остаются неизменными, добавил он.На расширенной коллегии МИД в ноябре 2021 года Путин озвучил принципиальное условие: НАТО отводит военную инфраструктуру на позиции 1997-го. Именно в том году Москва и Североатлантический альянс подписали Основополагающий акт, указав, что не рассматривают друг друга в качестве противников и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". Однако уже в 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. В 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория, а в 2020 году — Северная Македония.Сейчас в западном военном блоке 30 стран — и "политика открытых дверей" продолжается.Четкие условияПрезидент подчеркнул, что без честного диалога с Россией урегулировать украинский кризис невозможно.И выдвинул требование: полный вывод украинских Вооруженных сил из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и отказ от вступления в НАТО. После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам.В Кремле рассчитывают, что к этому решению Киев придет самостоятельно — исходя из национальных интересов, а не по "указке Запада".И речь идет не о заморозке конфликта, как этого хотели бы некоторые западные лидеры, а о его полном прекращении. Принципиальная позиция Москвы, повторил Путин, — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.Москве есть с кем вести переговоры со стороны Киева. Ссылаясь на основной закон Украины, президент уточнил, что легитимной на Украине остается Верховная рада. А легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями."Перевернуть страницу"Соглашения по Украине должны быть зафиксированы международными договорами. В них закрепят статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов. И никаких санкций."Россия призывает к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", — отметил Путин.Если Киев и Запад откажутся, на них ляжет ответственность за продолжение кровопролития. А условия урегулирования изменятся.Москва осознает свою ответственность за мировую стабильность и подтверждает готовность вести разговор со всеми странами, добавил президент. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что российская дипломатия воспользуется выдвинутой инициативой в контактах с Китаем и другими членами БРИКС, ШОС, а также с государствами Латинской Америки и Африки.В целом же, пояснил Путин, на Евразийском континенте нужно создавать новую систему коллективной безопасности."При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", — уточнил он.Страны и регионы должны сами определить области сотрудничества, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей. А формируемая архитектура открыта для всех государств Евразии, в том числе членов НАТО.При этом, как неоднократно подчеркивал президент, Россия готова налаживать отношения с Европой и работать вместе.

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в мире, москва, украина, киев, владимир путин, нато, сергей лавров