https://ria.ru/20240614/putin-1952910356.html
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения - РИА Новости, 14.06.2024
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:50
2024-06-14T14:50
2024-06-14T14:50
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования. "В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения, постановляю: 1. Присвоить 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование "имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова" и впредь именовать его: 389-й разведывательный пункт специального назначения имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
https://ria.ru/20240611/zvanie-1952294946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Путин присвоил имя дважды Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения