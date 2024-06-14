https://ria.ru/20240614/putin-1952910356.html

Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения

Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения - РИА Новости, 14.06.2024

Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения

Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:50

2024-06-14T14:50

2024-06-14T14:50

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования. "В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения, постановляю: 1. Присвоить 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование "имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова" и впредь именовать его: 389-й разведывательный пункт специального назначения имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.

https://ria.ru/20240611/zvanie-1952294946.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность