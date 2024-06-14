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Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения - РИА Новости, 14.06.2024
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14:50 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952910356.html
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения - РИА Новости, 14.06.2024
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения
Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:50
2024-06-14T14:50
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования. "В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения, постановляю: 1. Присвоить 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование "имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова" и впредь именовать его: 389-й разведывательный пункт специального назначения имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения

Путин присвоил имя дважды Героя СССР Леонова 389-му разведпункту спецназначения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование имени дважды Героя Советского Союза, разведчика Виктора Николаевича Леонова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования.
"В целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава 389-го разведывательного пункта специального назначения, постановляю: 1. Присвоить 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование "имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова" и впредь именовать его: 389-й разведывательный пункт специального назначения имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
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