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Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам - РИА Новости, 14.06.2024
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14:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952902282.html
Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам
Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам - РИА Новости, 14.06.2024
Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 1472 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 1472 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе. Кроме того, другим указом Путин также присвоил наименование "гвардейский" 1466 мотострелковому полку. Указы вступают в силу с 14 июня.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам

Путин присвоил звание "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 1472 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 1472 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе.
Кроме того, другим указом Путин также присвоил наименование "гвардейский" 1466 мотострелковому полку.
Указы вступают в силу с 14 июня.
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