https://ria.ru/20240614/putin-1952902282.html

Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам

Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам - РИА Новости, 14.06.2024

Путин присвоил звание "гвардейский" двум мотострелковым полкам

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 1472-му и 1466-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 1472 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 1472 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе. Кроме того, другим указом Путин также присвоил наименование "гвардейский" 1466 мотострелковому полку. Указы вступают в силу с 14 июня.

https://ria.ru/20240327/brigada-1936099801.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность