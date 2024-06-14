https://ria.ru/20240614/putin-1952896116.html
Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся
Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:22
2024-06-14T14:22
2024-06-14T14:22
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими. "Запад, Киев взяли курс на то, чтобы нанести нам поражение. Но, как известно, всё это провалилось. Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", - сказал президент. Путин добавил, что суть предложения со стороны России не в заморозке конфликта, как у Запада, а в его окончательном завершении. "И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР в Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html
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в мире, россия, киев, европа, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Европа, Владимир Путин
Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся
Путин: если Киев откажется от нового мирного предложения, условия будут другими
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими.
"Запад, Киев взяли курс на то, чтобы нанести нам поражение. Но, как известно, всё это провалилось. Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", - сказал президент.
Путин добавил, что суть предложения со стороны России не в заморозке конфликта, как у Запада, а в его окончательном завершении.
"И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР
и ЛНР
в Запорожской и Херсонской областей
и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", — подчеркнул он.