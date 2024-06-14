https://ria.ru/20240614/putin-1952896116.html

Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся

Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся - РИА Новости, 14.06.2024

Путин: если Киев и Европа откажутся от предложения мира, условия изменятся

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

в мире

россия

киев

европа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952890056_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ad47682a591237aa66b562e974a3c369.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было прежде, условия для переговоров будут другими. "Запад, Киев взяли курс на то, чтобы нанести нам поражение. Но, как известно, всё это провалилось. Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", - сказал президент. Путин добавил, что суть предложения со стороны России не в заморозке конфликта, как у Запада, а в его окончательном завершении. "И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР в Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html

https://ria.ru/20240614/kreml-1952891322.html

россия

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, европа, владимир путин