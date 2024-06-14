https://ria.ru/20240614/putin-1952884829.html

Путин призвал построить многоевразийское партнерство

Путин призвал построить многоевразийское партнерство - РИА Новости, 14.06.2024

Путин призвал построить многоевразийское партнерство

Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:59

2024-06-14T13:59

2024-06-14T13:59

россия

европа

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе. "Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Глава государства призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности. "Тогда мы сможем по-другому, действительно, конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня", - отметил президент.

https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

россия

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, владимир путин, политика