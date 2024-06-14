https://ria.ru/20240614/putin-1952884829.html
Путин призвал построить многоевразийское партнерство
Путин призвал построить многоевразийское партнерство - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал построить многоевразийское партнерство
Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:59
2024-06-14T13:59
2024-06-14T13:59
россия
европа
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949872312_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_49dc38195e942689021af5384a138955.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе. "Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Глава государства призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности. "Тогда мы сможем по-другому, действительно, конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня", - отметил президент.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949872312_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_11cbd15ee2a215e670ee06aa5668bbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, владимир путин, политика
Россия, Европа, Владимир Путин, Политика
Путин призвал построить многоевразийское партнерство
Путин: строительство евразийского партнерства должно получить новый импульс
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе.
"Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Глава государства призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности.
"Тогда мы сможем по-другому, действительно, конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня", - отметил президент.