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Путин призвал построить многоевразийское партнерство - РИА Новости, 14.06.2024
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13:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952884829.html
Путин призвал построить многоевразийское партнерство
Путин призвал построить многоевразийское партнерство - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал построить многоевразийское партнерство
Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:59
2024-06-14T13:59
россия
европа
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе. "Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Глава государства призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности. "Тогда мы сможем по-другому, действительно, конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня", - отметил президент.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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россия, европа, владимир путин, политика
Россия, Европа, Владимир Путин, Политика
Путин призвал построить многоевразийское партнерство

Путин: строительство евразийского партнерства должно получить новый импульс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительство большого евразийского партнерства должно получить новый импульс, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что оно может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе.
"Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
12:31
Глава государства призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности.
"Тогда мы сможем по-другому, действительно, конструктивно подойти и к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня", - отметил президент.
Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
12:31
 
РоссияЕвропаВладимир ПутинПолитика
 
 
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