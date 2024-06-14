https://ria.ru/20240614/putin-1952880977.html

Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине

Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:50

2024-06-14T13:50

2024-06-14T13:56

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владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти. "Нынешняя трагическая страница в истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима - это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся: исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Ситуация с отменой выборов - это выражение самого характера, самого нутра киевского режима, который вырос из вооруженного переворота 2014 года, повязан с ним и там его корни. То, что, отменив выборы, они продолжают цепляться за власть - это действия, которые запрещаются статьей 5 конституцией Украины", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946650296.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин