https://ria.ru/20240614/putin-1952880977.html
Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине
Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:50
2024-06-14T13:50
2024-06-14T13:56
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти. "Нынешняя трагическая страница в истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима - это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся: исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Ситуация с отменой выборов - это выражение самого характера, самого нутра киевского режима, который вырос из вооруженного переворота 2014 года, повязан с ним и там его корни. То, что, отменив выборы, они продолжают цепляться за власть - это действия, которые запрещаются статьей 5 конституцией Украины", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946650296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о попытке узурпации власти на Украине
Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине происходит попытка узурпации власти.
"Нынешняя трагическая страница в истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима - это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся: исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
"Ситуация с отменой выборов - это выражение самого характера, самого нутра киевского режима, который вырос из вооруженного переворота 2014 года, повязан с ним и там его корни. То, что, отменив выборы, они продолжают цепляться за власть - это действия, которые запрещаются статьей 5 конституцией Украины", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.