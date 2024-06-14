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Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения - РИА Новости, 14.06.2024
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13:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952876687.html
Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения
Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения
России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:43
2024-06-14T13:43
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году", - сказал он в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения

Путин: для мира нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году", - сказал он в ходе встречи с руководством МИД РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине
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В миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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