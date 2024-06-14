https://ria.ru/20240614/putin-1952876687.html

Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения

Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения

России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:43

2024-06-14T13:43

2024-06-14T13:43

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украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша принципиальная позиция в следующем: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году", - сказал он в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html

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в мире, россия, украина, владимир путин