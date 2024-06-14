https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html

Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине

Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине

Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:41

2024-06-14T13:41

2024-06-14T13:44

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность за кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное реальное мирное предложение. Если Киев и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240614/putin-1952876687.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир путин