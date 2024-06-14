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Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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13:41 14.06.2024 (обновлено: 13:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952875330.html
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине
Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:41
2024-06-14T13:44
в мире
россия
киев
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность за кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное реальное мирное предложение. Если Киев и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
https://ria.ru/20240614/putin-1952876687.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин
Путин: сегодня Россия делает реальное мирное предложение по Украине

Путин: РФ делает еще одно реальное предложение по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность за кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы делаем еще одно конкретное реальное мирное предложение. Если Киев и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин рассказал, в каком статусе должна быть Украина для мирного решения
13:43
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
13:22
 
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