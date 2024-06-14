https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html

Путин назвал важное условие для переговоров по Украине

Путин назвал важное условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал важное условие для переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:33

2024-06-14T13:33

2024-06-14T13:49

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО."Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему... эти условия очень простые - украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, со всей территории этих регионов", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - добавил президент.

https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html

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Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине Заявление Путина с подробностями предложения по поводу мирного урегулирования на Украине. 2024-06-14T13:33 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, нато, россия, украина, владимир путин, политика, в мире