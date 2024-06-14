https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:33
2024-06-14T13:33
2024-06-14T13:49
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО."Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему... эти условия очень простые - украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, со всей территории этих регионов", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - добавил президент.
https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине
Заявление Путина с подробностями предложения по поводу мирного урегулирования на Украине.
2024-06-14T13:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, нато, россия, украина, владимир путин, политика, в мире
Киев, НАТО, Россия, Украина, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
Путин: одно из условий переговоров с Украиной — отказ Киева от вступления в НАТО