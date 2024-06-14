https://ria.ru/20240614/putin-1952869598.html
Путин назвал Раду легитимной властью Украины
Путин назвал Раду легитимной властью Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал Раду легитимной властью Украины
Именно Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличии от исполнительной власти Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:27
2024-06-14T13:27
2024-06-14T13:30
украина
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владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличии от исполнительной власти Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно Верховная Рада является сегодня легитимным органом, в отличии от исполнительной власти", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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украина, россия, владимир путин, верховная рада украины
Украина, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Путин назвал Раду легитимной властью Украины
Путин: именно Рада является легитимной, в отличие от исполнительной власти