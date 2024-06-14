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Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе - РИА Новости, 14.06.2024
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13:25 14.06.2024 (обновлено: 15:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952868876.html
Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе
Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе
Многие западные политики предложили Москве посреднические усилия по украинскому вопросу, когда Россия заняла часть Херсонской и Запорожских областей, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:25
2024-06-14T15:10
в мире
россия
запорожская область
москва
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Многие западные политики предложили Москве посреднические усилия по украинскому вопросу, когда Россия заняла часть Херсонской и Запорожских областей, заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Глава государства также рассказал о посреднических действиях "зарубежного посредника", который приезжал в Россию 5 марта 2022 года. Сайт Кремля сообщал 5 марта 2022 года о встрече Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом."Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года и мы его посреднические усилия приняли. Тем более, он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США", - добавил Путин.По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.
https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html
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в мире, россия, запорожская область, москва, владимир путин
В мире, Россия, Запорожская область, Москва, Владимир Путин
Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе

Путин: многие, в том числе премьер Израиля, предлагали посредничество по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Многие западные политики предложили Москве посреднические усилия по украинскому вопросу, когда Россия заняла часть Херсонской и Запорожских областей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
13:22
Глава государства также рассказал о посреднических действиях "зарубежного посредника", который приезжал в Россию 5 марта 2022 года. Сайт Кремля сообщал 5 марта 2022 года о встрече Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
"Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года и мы его посреднические усилия приняли. Тем более, он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США", - добавил Путин.
По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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В миреРоссияЗапорожская областьМоскваВладимир Путин
 
 
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