https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html

Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом

Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом

Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:23

2024-06-14T13:23

2024-06-14T13:35

сша

украина

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться."Украина в первом полугодии заключила пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США... Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", - сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, владимир путин, политика, россия