https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:35
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владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться."Украина в первом полугодии заключила пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США... Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", - сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир путин, политика, россия
США, Украина, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
Путин: договор США и Украины о безопасности ничтожен и может рассыпаться