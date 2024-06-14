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Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом - РИА Новости, 14.06.2024
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13:23 14.06.2024 (обновлено: 13:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:35
сша
украина
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться."Украина в первом полугодии заключила пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США... Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", - сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.
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сша, украина, владимир путин, политика, россия
США, Украина, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом

Путин: договор США и Украины о безопасности ничтожен и может рассыпаться

© AFP 2024 / NATALIA KOLESNIKOVAВладимир Путин на встрече с руководством МИД
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AFP 2024 / NATALIA KOLESNIKOVA
Владимир Путин на встрече с руководством МИД
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности, по словам главы государства, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться.
"Украина в первом полугодии заключила пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США... Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", - сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.
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