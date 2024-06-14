https://ria.ru/20240614/putin-1952865207.html
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой
Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:19
2024-06-14T13:19
2024-06-14T13:35
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание."Как вы знаете, они начали активно продвигать инициативу к проведению в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам на Украине, причем провести ее планируют сразу после саммита группы семи, то есть группа тех, кто своей политикой и разжег конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии - еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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в мире, швейцария, украина, россия, владимир путин
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой
Путин: конференция по Украине - это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание