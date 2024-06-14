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Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой - РИА Новости, 14.06.2024
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13:19 14.06.2024 (обновлено: 13:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952865207.html
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой
Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:19
2024-06-14T13:35
в мире
швейцария
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание."Как вы знаете, они начали активно продвигать инициативу к проведению в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам на Украине, причем провести ее планируют сразу после саммита группы семи, то есть группа тех, кто своей политикой и разжег конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии - еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html
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В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин назвал саммит в Швейцарии по Украине уловкой

Путин: конференция по Украине - это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине это лишь уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание.
«
"Как вы знаете, они начали активно продвигать инициативу к проведению в Швейцарии так называемой международной конференции высокого уровня по вопросам на Украине, причем провести ее планируют сразу после саммита группы семи, то есть группа тех, кто своей политикой и разжег конфликт на Украине. То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии - еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
13:33
 
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