https://ria.ru/20240614/putin-1952862027.html
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что источником власти киевского режима является вооруженный путч. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:31
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источником власти киевского режима является вооруженный путч."Повторю, источник действующего киевского режима - это вооруженный путч", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин