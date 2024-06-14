Рейтинг@Mail.ru
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 14.06.2024 (обновлено: 13:31 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952862027.html
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что источником власти киевского режима является вооруженный путч. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:31
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952897773_0:173:3331:2048_1920x0_80_0_0_a499c233c21548373af342ca49e53337.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источником власти киевского режима является вооруженный путч."Повторю, источник действующего киевского режима - это вооруженный путч", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952897773_600:0:3331:2048_1920x0_80_0_0_86b9878ff28857f68fd4851105fa7e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин

Источником власти киевского режима является вооруженный путч, заявил Путин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что источником власти киевского режима является вооруженный путч.
«
"Повторю, источник действующего киевского режима - это вооруженный путч", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
13:27
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала