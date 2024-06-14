https://ria.ru/20240614/putin-1952861852.html

Все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты, заявил Путин

Все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты, заявил Путин

Россия надеялась, что украинский конфликт будет урегулирован мирно, но все предложения были отвергнуты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:13

2024-06-14T13:13

2024-06-14T13:13

россия

москва

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия надеялась, что украинский конфликт будет урегулирован мирно, но все предложения были отвергнуты, заявил президент России Владимир Путин. "Мы со всей серьезность относились к их (минских соглашений - ред.) выполнению, надеялись, что сможем в рамках мирного процесса, международного права урегулировать ситуацию ", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Путин отметил, что Москва рассчитывала на то, что это приведет к учету законных интересов и требований Донбасса, закреплению в конституции особого статуса этих регионов и основополагающих прав живущих там людей и не раз предлагала те или иные компромиссы. "Но все в конечном итоге было отвергнуто", - сказал он.

https://ria.ru/20240614/putin-1952861543.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html

россия

москва

донбасс

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россия, москва, донбасс, владимир путин