https://ria.ru/20240614/putin-1952859671.html

Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности

Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что важной частью евразийской системы безопасности станут вопросы экономики, климата, борьбы с бедностью. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:06

2024-06-14T13:06

2024-06-14T13:06

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важной частью евразийской системы безопасности станут вопросы экономики, климата, борьбы с бедностью. "Важной частью евразийской системы безопасности и развития безусловно должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение таких общих проблем как преодоление бедности, неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемий и кризисов глобальных экономики - все важно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика