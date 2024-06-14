https://ria.ru/20240614/putin-1952859671.html
Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности
Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что важной частью евразийской системы безопасности станут вопросы экономики, климата, борьбы с бедностью. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:06
2024-06-14T13:06
2024-06-14T13:06
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важной частью евразийской системы безопасности станут вопросы экономики, климата, борьбы с бедностью. "Важной частью евразийской системы безопасности и развития безусловно должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение таких общих проблем как преодоление бедности, неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемий и кризисов глобальных экономики - все важно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал важные вопросы евразийской системы безопасности
Путин: важной частью евразийской безопасности будут вопросы экономики и бедности
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важной частью евразийской системы безопасности станут вопросы экономики, климата, борьбы с бедностью.
"Важной частью евразийской системы безопасности и развития безусловно должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение таких общих проблем как преодоление бедности, неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемий и кризисов глобальных экономики - все важно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.