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Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение" - РИА Новости, 14.06.2024
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12:57 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952853512.html
Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение"
Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам IX Международного фестиваля народной песни "Добровидение" отметил, что РФ по праву славится... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:57
2024-06-14T12:57
россия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам IX Международного фестиваля народной песни "Добровидение" отметил, что РФ по праву славится замечательными традициями народного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Российский лидер также поздравил участников, организаторов и гостей проходящего в Санкт-Петербурге фестиваля с 10-летием его создания. "Россия по праву славится замечательными традициями народного искусства, неизменно высокой певческой культурой творческих, фольклорных коллективов и исполнителей. Это уникальное историческое, музыкальное, духовное достояние помогает сохранять связь времён и поколений, формирует у молодёжи чувство искренней любви к нашей Родине, её первозданной природе, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что фестиваль развивается, объединяет на своих площадках большое число участников и гостей из России и других стран, радует публику богатой программой и талантом артистов. Он также особо отметил востребованную просветительскую, благотворительную миссию этого проекта. Президент РФ выразил уверенность, что фестиваль пройдёт в праздничной атмосфере и надолго запомнится всем присутствующим, а также пожелал участникам хорошего настроения, интересных встреч и впечатлений.
https://ria.ru/20240606/putin-1951143044.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников фестиваля народной песни "Добровидение"

Путин: Россия по праву славится замечательными традициями народного искусства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам IX Международного фестиваля народной песни "Добровидение" отметил, что РФ по праву славится замечательными традициями народного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Российский лидер также поздравил участников, организаторов и гостей проходящего в Санкт-Петербурге фестиваля с 10-летием его создания.
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"Россия по праву славится замечательными традициями народного искусства, неизменно высокой певческой культурой творческих, фольклорных коллективов и исполнителей. Это уникальное историческое, музыкальное, духовное достояние помогает сохранять связь времён и поколений, формирует у молодёжи чувство искренней любви к нашей Родине, её первозданной природе, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов", - говорится в приветствии.
Путин подчеркнул, что фестиваль развивается, объединяет на своих площадках большое число участников и гостей из России и других стран, радует публику богатой программой и талантом артистов. Он также особо отметил востребованную просветительскую, благотворительную миссию этого проекта.
Президент РФ выразил уверенность, что фестиваль пройдёт в праздничной атмосфере и надолго запомнится всем присутствующим, а также пожелал участникам хорошего настроения, интересных встреч и впечатлений.
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