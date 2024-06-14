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Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию - РИА Новости, 14.06.2024
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12:51 14.06.2024 (обновлено: 13:28 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952849802.html
Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию
Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию
Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:51
2024-06-14T13:28
россия
сша
владимир путин
европа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Сегодня они (деятели в США и Европе - ред.) говорят о пресловутой деколонизации России. По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают. Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html
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россия, сша, владимир путин, европа
Россия, США, Владимир Путин, Европа
Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию

Путин: Запад пытается подвести основу под расчленение России по нацпризнаку

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
«
"Сегодня они (деятели в США и Европе - ред.) говорят о пресловутой деколонизации России. По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают. Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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