https://ria.ru/20240614/putin-1952849802.html

Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию

Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию - РИА Новости, 14.06.2024

Путин заявил о попытках Запада расчленить Россию

Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:51

2024-06-14T12:51

2024-06-14T13:28

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сша

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европа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Сегодня они (деятели в США и Европе - ред.) говорят о пресловутой деколонизации России. По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают. Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html

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россия, сша, владимир путин, европа