https://ria.ru/20240614/putin-1952848918.html

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин

НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:48

2024-06-14T12:48

2024-06-14T13:08

в мире

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил президент России Владимир Путин."Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952859118.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато