https://ria.ru/20240614/putin-1952848918.html
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин
НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:48
2024-06-14T12:48
2024-06-14T13:08
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил президент России Владимир Путин."Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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в мире, россия, украина, нато
В мире, Россия, Украина, НАТО
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России, заявил Путин
Путин: НАТО делала все, чтобы натравить друг на друга народы
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил президент России Владимир Путин.
"Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.