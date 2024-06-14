Рейтинг@Mail.ru
Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 14.06.2024 (обновлено: 12:56 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952848516.html
Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин
Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин
Вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность, сообщил президент РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:47
2024-06-14T12:56
киев
европа
политика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935937985_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_b3beffedf6d22993cfaf04ccc85d617b.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность, сообщил президент России Владимир Путин."Теперь заставляют наращивать поставки вооружения Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? Непонятно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Президент обратил внимание, что сами США вкладывают в военные технологии."Причем технологии завтрашнего дня, в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах. То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-полит потенциал держав и их позиции в мире. А этим сейчас отводят такую роль: "вкладывайте денюжки туда, куда нам нужно". Но это же не повышает потенциал европейский, но Бог с ними", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952251711.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950828487.html
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935937985_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7c641bf1211c36228032094aeb3a55bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, европа, политика, владимир путин, россия
Киев, Европа, Политика, Владимир Путин, Россия
Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин

Путин: оружие, производимое в ЕС для Киева, не понадобится после конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность, сообщил президент России Владимир Путин.
"Теперь заставляют наращивать поставки вооружения Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? Непонятно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall
11 июня, 18:21
Президент обратил внимание, что сами США вкладывают в военные технологии.
"Причем технологии завтрашнего дня, в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах. То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-полит потенциал держав и их позиции в мире. А этим сейчас отводят такую роль: "вкладывайте денюжки туда, куда нам нужно". Но это же не повышает потенциал европейский, но Бог с ними", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин: США должны перестать поставлять Украине оружие и конфликт закончится
5 июня, 22:39
 
КиевЕвропаПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала