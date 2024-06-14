https://ria.ru/20240614/putin-1952848516.html

Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин

Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Оружие, производимое для Киева, не обеспечит безопасность, заявил Путин

Вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность, сообщил президент РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:47

2024-06-14T12:47

2024-06-14T12:56

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность, сообщил президент России Владимир Путин."Теперь заставляют наращивать поставки вооружения Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? Непонятно", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Президент обратил внимание, что сами США вкладывают в военные технологии."Причем технологии завтрашнего дня, в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах. То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-полит потенциал держав и их позиции в мире. А этим сейчас отводят такую роль: "вкладывайте денюжки туда, куда нам нужно". Но это же не повышает потенциал европейский, но Бог с ними", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952251711.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950828487.html

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Дарья Буймова

киев, европа, политика, владимир путин, россия