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Путин заявил об открытости будущей архитектуры безопасности для всех стран - РИА Новости, 14.06.2024
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12:46 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952848205.html
Путин заявил об открытости будущей архитектуры безопасности для всех стран
Путин заявил об открытости будущей архитектуры безопасности для всех стран - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил об открытости будущей архитектуры безопасности для всех стран
Будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:46
2024-06-14T12:46
россия
европа
владимир путин
нато
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО, заявил президент России Владимир Путин. "Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран в, которые пожелают принять участие в ее создании. Для всех означает, что и европейских НАТОвских стран безусловно тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html
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россия, европа, владимир путин, нато
Россия, Европа, Владимир Путин, НАТО
Путин заявил об открытости будущей архитектуры безопасности для всех стран

Путин: будущая архитектура безопасности открыта для всех, включая Европу и НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран в, которые пожелают принять участие в ее создании. Для всех означает, что и европейских НАТОвских стран безусловно тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
12:38
 
РоссияЕвропаВладимир ПутинНАТО
 
 
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