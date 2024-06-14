https://ria.ru/20240614/putin-1952844541.html
Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией
Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией
Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:37
2024-06-14T12:37
2024-06-14T13:01
европа
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией, сообщил президент России Владимир Путин."Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы главное, к этому готовы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Он отметил, что эту простую очевидную вещь прекрасно понимали политики действительно общеевропейского и мирового масштаба, патриоты своих стран и народов, мыслившие в исторических категориях, а не статисты, которые следуют чужой воле и подсказке.
https://ria.ru/20240614/putin-1952849802.html
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Путин: "Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией"
Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией, заявил Путин и напомнил, что это хорошо понимали Шарль де Голль и Гельмут Коль.
2024-06-14T12:37
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европа, россия, владимир путин
Европа, Россия, Владимир Путин
Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией
Путин: Европе нужно сохранить хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией, сообщил президент России Владимир Путин.
"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы главное, к этому готовы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Он отметил, что эту простую очевидную вещь прекрасно понимали политики действительно общеевропейского и мирового масштаба, патриоты своих стран и народов, мыслившие в исторических категориях, а не статисты, которые следуют чужой воле и подсказке.