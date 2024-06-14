https://ria.ru/20240614/putin-1952844541.html

Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией

Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 14.06.2024

Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией

Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:37

2024-06-14T12:37

2024-06-14T13:01

европа

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952845429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_120157bc8ad0ce0d48058d26c4e17d44.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией, сообщил президент России Владимир Путин."Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И мы главное, к этому готовы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Он отметил, что эту простую очевидную вещь прекрасно понимали политики действительно общеевропейского и мирового масштаба, патриоты своих стран и народов, мыслившие в исторических категориях, а не статисты, которые следуют чужой воле и подсказке.

https://ria.ru/20240614/putin-1952849802.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией" Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией, заявил Путин и напомнил, что это хорошо понимали Шарль де Голль и Гельмут Коль. 2024-06-14T12:37 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, владимир путин