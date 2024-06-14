https://ria.ru/20240614/putin-1952843912.html

Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности

Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности - РИА Новости, 14.06.2024

Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:35

2024-06-14T12:35

2024-06-14T12:57

владимир путин

россия

евразия

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать."У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240409/borrel-1938807317.html

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владимир путин, россия, евразия, политика