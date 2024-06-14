https://ria.ru/20240614/putin-1952843912.html
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:35
2024-06-14T12:35
2024-06-14T12:57
владимир путин
россия
евразия
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать."У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
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владимир путин, россия, евразия, политика
Владимир Путин, Россия, Евразия, Политика
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности
Путин заявил о крахе ЕАСБ, новую же придется создавать