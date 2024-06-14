https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии - РИА Новости, 14.06.2024

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

В Евразии нужно создавать новую систему безопасности без присутствия внешних сил, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:31

2024-06-14T12:31

2024-06-14T14:26

владимир путин

евразия

россия

европа

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Евразии нужно создавать новую систему безопасности без присутствия внешних сил, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел."Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", — сказал президент.Страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей, добавил глава государства.Он напомнил, что члены СНГ приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире, к диалогу пригласили партнеров по ШОС и БРИКС. Участники заинтересованы, чтобы разговор получил серьезное развитие и в ООН.Как подчеркнул российский лидер, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые захотят принять участие в ее создании."Для всех означает, что и европейских натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", — добавил президент.Европе нужно находиться в хороших отношениях с Россией, если она хочет сохраниться в качестве одного из самостоятельных центров развития, указал Путин, подчеркнув, что Москва к этому готова.Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, в таких контингентах просто не будет необходимости.Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата.Стратегическую стабильность в Европе подорвали СШАВ своем выступлении Путин напомнил, что создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружениями на европейском пространстве разрушили США и их сателлиты по НАТО."Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу", — указал глава государства.Так, два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили, что блок теперь будет заниматься вопросами безопасности не только на Евро-Атлантическом пространстве, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжил Путин."Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. <...> На одном из первых мест в этом списке находится наша страна, Россия", — сказал президент.Он подчеркнул, что смысл выдвинутых предложений — сформировать систему, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности, тогда станет возможно конструктивно подойти к решению многочисленных конфликтов.

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Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии 2024-06-14T12:31 true PT0M25S

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владимир путин, евразия, россия, европа