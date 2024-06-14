https://ria.ru/20240614/putin-1952841570.html
Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин
Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин
Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:30
2024-06-14T12:30
2024-06-14T12:47
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин."Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
https://ria.ru/20240614/putin-1952847465.html
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Путин: мир близко подошел к точке невозврата
❗️Мир близко подошел к точке невозврата, заявил Путин, говоря о призывах с Запада нанести стратегическое поражение России
2024-06-14T12:30
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PT0M26S
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владимир путин, россия, вашингтон (штат)
Владимир Путин, Россия, Вашингтон (штат)
Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин
Путин: эгоизм и высокомерие западных государств привели мир к точке невозврата