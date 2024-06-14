https://ria.ru/20240614/putin-1952841570.html

Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин

Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Мир близко подошел к точке невозврата, предупредил Путин

Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:30

2024-06-14T12:30

2024-06-14T12:47

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952846323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fda02d7b27aa9270ca6b34cb4de6de7.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин."Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".

https://ria.ru/20240614/putin-1952847465.html

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: мир близко подошел к точке невозврата ❗️Мир близко подошел к точке невозврата, заявил Путин, говоря о призывах с Запада нанести стратегическое поражение России 2024-06-14T12:30 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, вашингтон (штат)