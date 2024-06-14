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БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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12:26 14.06.2024 (обновлено: 12:43 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952839798.html
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:26
2024-06-14T12:43
брикс
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка."В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952838076.html
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брикс, политика, владимир путин, россия
БРИКС, Политика, Владимир Путин, Россия
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин

Путин: БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
"В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин отметил растущий интерес других стран к формату БРИКС
12:21
 
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