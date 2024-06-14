https://ria.ru/20240614/putin-1952839798.html

БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин

БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:26

2024-06-14T12:26

2024-06-14T12:43

брикс

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка."В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952838076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, политика, владимир путин, россия