https://ria.ru/20240614/putin-1952839798.html
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:26
2024-06-14T12:26
2024-06-14T12:43
брикс
политика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка."В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952838076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b88f89751a48aa4dcedbaa57b07aec0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, политика, владимир путин, россия
БРИКС, Политика, Владимир Путин, Россия
БРИКС станет одним из стержневых институтов, заявил Путин
Путин: БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов