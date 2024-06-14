https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html

Путин рассказал о формировании основ многополярного мира

Путин рассказал о формировании основ многополярного мира - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал о формировании основ многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:23

2024-06-14T12:23

2024-06-14T12:39

владимир путин

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства."Именно на основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ."Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс ... Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240607/putin-1951502532.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, политика, россия