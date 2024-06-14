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Путин рассказал о формировании основ многополярного мира - РИА Новости, 14.06.2024
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12:23 14.06.2024 (обновлено: 12:39 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира
Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:39
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства."Именно на основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ."Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс ... Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240607/putin-1951502532.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира

Путин: на основе новой реальности формируются основы многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
"Именно на основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
"Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс ... Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения", - сказал Путин.
Россия будет частью гармоничного многополярного мира: завершающая речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия будет частью многополярного гармоничного мира, заявил Путин
7 июня, 18:53
 
Владимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
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