https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира
Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:23
2024-06-14T12:39
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства."Именно на основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ."Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс ... Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240607/putin-1951502532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин рассказал о формировании основ многополярного мира
Путин: на основе новой реальности формируются основы многополярного мира
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
"Именно на основе новой политической экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
"Именно на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства, и это объективный процесс ... Ведь утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы общей пользе, выстраивать взаимовыгодные отношения", - сказал Путин.