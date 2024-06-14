https://ria.ru/20240614/putin-1952837990.html
Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета
Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета
Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:31
владимир путин
политика
россия
восток
африка
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, сообщил президент России Владимир Путин."Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, еще с советских времен, говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240607/suverenitet-1951376215.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, восток, африка
Владимир Путин, Политика, Россия, Восток, Африка
Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета
Путин: все больше государств стремятся укреплять суверенитет