https://ria.ru/20240614/putin-1952837990.html

Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета

Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал о стремлении стран к укреплению суверенитета

Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:31

владимир путин

политика

россия

восток

африка

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, сообщил президент России Владимир Путин."Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, еще с советских времен, говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240607/suverenitet-1951376215.html

россия

восток

африка

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Дарья Буймова

владимир путин, политика, россия, восток, африка