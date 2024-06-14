https://ria.ru/20240614/putin-1952811922.html
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.06.2024
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:17
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952810560_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4b257000c3305b8163e04bf287639dee.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952810560_0:0:860:644_1920x0_80_0_0_dea17b96263f9b52563530115fc08c1a.jpg
LIVE: Совещание Путина с руководством МИД
LIVE: Совещание Путина с руководством МИД
2024-06-14T12:16
true
PT81M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.
2024-06-14T12:16
true
PT81M39S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.