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Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.06.2024
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12:16 14.06.2024 (обновлено: 12:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952811922.html
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.06.2024
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:16
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.
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LIVE: Совещание Путина с руководством МИД
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.
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Встреча Путина с руководством МИД. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством МИД.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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