https://ria.ru/20240614/proverka-1952937131.html

В Бурятии начали проверку после сообщений о проваливающейся под землю школе

В Бурятии начали проверку после сообщений о проваливающейся под землю школе - РИА Новости, 14.06.2024

В Бурятии начали проверку после сообщений о проваливающейся под землю школе

Следователи СК начали проверку информации о нарушениях, допущенных при строительстве Гурульбинской средней школы в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:57

2024-06-14T15:57

2024-06-14T16:24

происшествия

россия

республика бурятия

иволгинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 14 июн – РИА Новости. Следователи СК начали проверку информации о нарушениях, допущенных при строительстве Гурульбинской средней школы в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СК, в соцсетях и СМИ появились публикации о нарушениях, допущенных при строительстве школы в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии, в результате которых вокруг здания проваливается грунт, разрушается асфальт, тротуары и основание учебного заведения. В ведомстве отметили, что строительство школы осуществлялось в рамках государственного контракта. И в феврале 2018 года подрядчик уведомлял заказчика, что обнаружен иной грунт, чем тот, который предусмотрен проведенными изысканиями, также выявлено более высокое расположение грунтовых вод. Однако изменения в проект строительства школы не были внесены, заказчик работы принял, объект был введен в эксплуатацию. "Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц ГКУ Республики Бурятия "Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия", выполнявших контрольные функции при строительстве школы", - говорится в сообщении. Ранее в региональном отделении Народного фронта рассказали, что школу построили в 2018 году, а в 2020 году выяснилось, что место для постройки выбрали неудачно – в русле старой реки. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле эта цифра оказалась в два раза меньше. После безрезультатных обращений администрации школы к заказчику и подрядчику дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений, заявили в региональном отделении Народного фронта. Прокуратура Бурятии начала проверку по сообщению о нарушениях при строительстве школы. В управлении капитального строительства Бурятии РИА Новости сообщили, что провалы грунта на участках внутриплощадочных сетей школы в Гурульбе возникли в связи с повышением уровня грунтовых вод и не являются существенными при эксплуатации здания. Конструктив здания в нормативном состоянии. В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет проведено обследование и составлена смета для выполнения работ по подсыпке, уплотнению мест провалов и восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой.

https://ria.ru/20240609/moshenniki-1951816160.html

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

россия

республика бурятия

иволгинский район

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происшествия, россия, республика бурятия, иволгинский район, следственный комитет россии (ск рф)