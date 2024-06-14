https://ria.ru/20240614/protest-1953039733.html

Несколько тысяч венгров вышли на протест к зданию Еврокомиссии в Будапеште

Несколько тысяч венгров вышли на протест к зданию Еврокомиссии в Будапеште - РИА Новости, 14.06.2024

Несколько тысяч венгров вышли на протест к зданию Еврокомиссии в Будапеште

Несколько тысяч венгров вышли на протест к зданию Еврокомиссии в Будапеште после того, как суд ЕС оштрафовал Венгрию за неисполнение правил по приему мигрантов, РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:47

2024-06-14T22:47

2024-06-14T22:47

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венгрия

будапешт

европа

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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Несколько тысяч венгров вышли на протест к зданию Еврокомиссии в Будапеште после того, как суд ЕС оштрафовал Венгрию за неисполнение правил по приему мигрантов, передает корреспондент РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а суд ЕС управляется Джорджем Соросом. "Это решение суда ЕС полностью противоречит основному закону Венгрии, так что не имеет никакой силы в отношении нас. Мы не принимаем его, не будем его исполнять и все!.. Суд ЕС - это не суд, а политическая дубина... Мы считаем недопустимым, чтобы суд ЕС, Еврокомиссия и Европарламент вмешивались в венгерскую демократию", - сказал организатор митинга, венгерский журналист и общественный деятель Жолт Байер. Он подчеркнул, что суд обвинил Венгрию в "нарушении принципов общей ответственности и солидарности", в то время как Будапешт защищает от нелегальных мигрантов внешние границы Евросоюза, а также выполняет свои обязательства по приему украинских беженцев, которых "сам ЕС хочет отправить обратно на Украину на верную смерть". Байер отметил, что нелегальная миграция стала долгосрочным последствием западной политики колониализма, в ходе которой западные империи "поработили и разграбили весь мир", но Венгрию это касаться не должно, так как у нее колоний не было. "Архипелаг Земля Франца Иосифа открыла австро-венгерская экспедиция, но он не стал нашей колонией... Если существуют европейская общая ответственность и солидарность, то мы сообщаем, что завтра примем трех белых медведей, пять полярных лисиц, пять чаек и пять моевок, а также обязуемся сохранять белугу... Ожидаем, что Запад поучаствует в сохранении белуги в знак солидарности и ответственности", - добавил он. Демонстранты встречали его речь аплодисментами, а цитаты из постановления суда свистом. Некоторые держали в руках венгерские флаги и плакаты "Нет миграции, войне и гендеру" и "Суд ЕС, убирайся". В толпе слышались крики "суд ЕС нам не король", толпа поддержала лозунг Байера "не будем колонией". Завершился митинг исполнением гимна Венгрии. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.

https://ria.ru/20240613/orban-1952538596.html

https://ria.ru/20240613/vengriya-1952589854.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, будапешт, европа, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, европарламент