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МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2024
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14:52 14.06.2024 (обновлено: 15:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/protest-1952910914.html
МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии
МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2024
МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. МИД Армении выразил протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:52
2024-06-14T15:09
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. МИД Армении выразил протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и "искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей"."В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь", - заявила Бадалян.Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа". Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций.
https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html
https://ria.ru/20240613/armeniya-1952494388.html
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в мире, армения, белоруссия, никол пашинян, одкб, минск
В мире, Армения, Белоруссия, Никол Пашинян, ОДКБ, Минск
МИД Армении выразил протест в связи с заявлением МИД Белоруссии

МИД Армении выразил протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алина Старостина
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ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. МИД Армении выразил протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и "искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей".
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"В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь", - заявила Бадалян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа". Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций.
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