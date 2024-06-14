https://ria.ru/20240614/prokuratura-1952969439.html

В Калуге суд начал рассмотрение дела о ДТП с наездом на пешеходов

В Калуге суд начал рассмотрение дела о ДТП с наездом на пешеходов - РИА Новости, 14.06.2024

В Калуге суд начал рассмотрение дела о ДТП с наездом на пешеходов

Суд в Калуге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что в состоянии наркотического опьянения он вылетел на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:29

2024-06-14T17:29

2024-06-14T17:29

происшествия

калуга

калужская область

россия

toyota corolla

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ЯРОСЛАВЛЬ. 14 июн – РИА Новости. Суд в Калуге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что в состоянии наркотического опьянения он вылетел на своем автомобиле на тротуар и сбил более 10 пешеходов, из них восемь человек получили тяжкий вред здоровью, сообщают прокуратура Калужской области и СУСК России по региону. "В суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению водителя в совершении наезда на пешеходов на улице Кирова областного центра", - сообщает прокуратура. По версии обвинения, 49-летний подсудимый днем 24 августа 2023 года, будучи лишенным в марте 2023 года права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corolla, в состоянии наркотического опьянения, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. "В результате происшествия пострадали более десяти человек, восьми гражданам причинен тяжкий вред здоровью, в том числе трем несовершеннолетним. В настоящее время пострадавшие продолжают лечение и реабилитацию", - информирует СУСК. По данным СУСК, в ходе расследования были выявлены и иные эпизоды преступной деятельности фигуранта. Так, 10 августа 2023 года обвиняемый находился в помещении для административно задержанных в Калуге и там применил насилие и оскорблял сотрудника патрульно-постовой службы. Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый какими-либо расстройствами психики не страдает, в период совершения преступлений и в настоящее время может осознавать характер своих действий и руководить ими. Он полностью признал вину в совершенном преступлении и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, отмечает региональное следственное управление.

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https://ria.ru/20240614/ochevidtsy-1952899675.html

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происшествия, калуга, калужская область, россия, toyota corolla