https://ria.ru/20240614/profilaktika-1952909279.html

Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня

Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 14.06.2024

Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:46

2024-06-14T14:46

2024-06-14T14:46

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комплекс городского хозяйства москвы

день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. В рамках работ столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения профилактики пламя вернут на основную горелку", - отметил Петр Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. "Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Петр Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20240504/ogon-1943814045.html

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Алёна Пава

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