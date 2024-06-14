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Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 14.06.2024
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14:46 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/profilaktika-1952909279.html
Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня
Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 14.06.2024
Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:46
2024-06-14T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
комплекс городского хозяйства москвы
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. В рамках работ столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения профилактики пламя вернут на основную горелку", - отметил Петр Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. "Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Петр Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Комплекс городского хозяйства Москвы, День памяти и скорби, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 22 июня - День памяти и скорби, День памяти и скорби в России, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество

Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпециалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. В рамках работ столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения профилактики пламя вернут на основную горелку", - отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года.
«
"Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Москве провели профилактику Вечного огня
4 мая, 09:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгазКомплекс городского хозяйства МосквыДень памяти и скорбиДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны22 июня - День памяти и скорбиДень памяти и скорби в РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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