Заммэра Бирюков: в Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпециалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe
Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут 19 июня профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. В рамках работ столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения профилактики пламя вернут на основную горелку", - отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года.
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"Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
В Москве провели профилактику Вечного огня
4 мая, 09:51