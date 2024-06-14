https://ria.ru/20240614/predlozhenie-1952934259.html
В Киеве ответили на мирное предложение Путина
В Киеве ответили на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве ответили на мирное предложение Путина
Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:47
2024-06-14T15:47
2024-06-14T17:30
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя условия президента России Владимира Путина для полного окончания боевых действий."Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира", — утверждает он.Подоляк также заявил, что инициатива предполагает отказ киевского режима от территорий и субъектности."Подоляк сказал, что заявление Путина — это попытка перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии", — говорится в сообщении агентства Reuters.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html
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В мире, Киев, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В Киеве ответили на мирное предложение Путина
Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг новые мирные предложения Путина