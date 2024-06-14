https://ria.ru/20240614/predlozhenie-1952934259.html

В Киеве ответили на мирное предложение Путина

В Киеве ответили на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве ответили на мирное предложение Путина

Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:47

2024-06-14T15:47

2024-06-14T17:30

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россия

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владимир путин

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя условия президента России Владимира Путина для полного окончания боевых действий."Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира", — утверждает он.Подоляк также заявил, что инициатива предполагает отказ киевского режима от территорий и субъектности."Подоляк сказал, что заявление Путина — это попытка перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии", — говорится в сообщении агентства Reuters.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

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в мире, киев, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк