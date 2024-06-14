https://ria.ru/20240614/praud-1953005625.html

"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.06.2024

"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

Плохая подготовка британских дипломатов мешает им договариваться с Россией, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:37

2024-06-14T19:37

2024-06-14T19:37

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Плохая подготовка британских дипломатов мешает им договариваться с Россией, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России. Наши дипломаты не говорят по-русски и не покидают стен британского посольства. <…> Когда ваши экспертные советники несут чушь, тогда и ваша внешняя политика тоже будет чушью — именно это и представляет собой нынешняя внешняя политика Великобритании по отношению к России", — сказал он.По мнению Прауда, единственный способ разрешить украинский конфликт – это принять предложение России к диалогу. Он считает, что Западу не удалось изолировать Россию и теперь НАТО следует прекратить вести переговоры, в которых не участвуют обе стороны конфликта.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952985993.html

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