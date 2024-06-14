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"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/praud-1953005625.html
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 14.06.2024
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией
Плохая подготовка британских дипломатов мешает им договариваться с Россией, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:37
2024-06-14T19:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Плохая подготовка британских дипломатов мешает им договариваться с Россией, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России. Наши дипломаты не говорят по-русски и не покидают стен британского посольства. &lt;…&gt; Когда ваши экспертные советники несут чушь, тогда и ваша внешняя политика тоже будет чушью — именно это и представляет собой нынешняя внешняя политика Великобритании по отношению к России", — сказал он.По мнению Прауда, единственный способ разрешить украинский конфликт – это принять предложение России к диалогу. Он считает, что Западу не удалось изолировать Россию и теперь НАТО следует прекратить вести переговоры, в которых не участвуют обе стороны конфликта.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952985993.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, НАТО, Великобритания
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

Прауд: плохая подготовка британских дипломатов мешает переговорам с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Плохая подготовка британских дипломатов мешает им договариваться с Россией, заявил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России. Наши дипломаты не говорят по-русски и не покидают стен британского посольства. <…> Когда ваши экспертные советники несут чушь, тогда и ваша внешняя политика тоже будет чушью — именно это и представляет собой нынешняя внешняя политика Великобритании по отношению к России", — сказал он.
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По мнению Прауда, единственный способ разрешить украинский конфликт – это принять предложение России к диалогу. Он считает, что Западу не удалось изолировать Россию и теперь НАТО следует прекратить вести переговоры, в которых не участвуют обе стороны конфликта.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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