https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html

Постпреды ЕС согласовали переговоры для членства Украины и Молдавии

Постпреды ЕС согласовали переговоры для членства Украины и Молдавии - РИА Новости, 14.06.2024

Постпреды ЕС согласовали переговоры для членства Украины и Молдавии

Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз, первый раунд пройдет 25 июня, сообщило представительство... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:15

2024-06-14T23:15

2024-06-14T23:15

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз, первый раунд пройдет 25 июня, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии. "Постпреды дали принципиальное согласие на переговорные рамки по вступлению Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня", - сообщило представительство в сети X. Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953024805.html

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