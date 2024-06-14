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Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде - РИА Новости, 14.06.2024
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12:57 14.06.2024
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Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:57
2024-06-14T12:57
политика
экваториальная гвинея
руанда
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее президент РФ освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла в Экваториальной Гвинее. "Назначить Чальяна Карэна Драстаматовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея", - говорится в документе. Кроме того, Путин подписал указы о назначении Александра Полякова послом РФ в Руанде, освободив от этих обязанностей Карэна Чальяна.
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политика, экваториальная гвинея, руанда, россия, владимир путин, александр поляков
Политика, Экваториальная Гвинея, Руанда, Россия, Владимир Путин, Александр Поляков
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде

Путин назначил Чальяна и Полякова послами в Экваториальной Гвинее и Руанде

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее президент РФ освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла в Экваториальной Гвинее.
"Назначить Чальяна Карэна Драстаматовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея", - говорится в документе.
Кроме того, Путин подписал указы о назначении Александра Полякова послом РФ в Руанде, освободив от этих обязанностей Карэна Чальяна.
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ПолитикаЭкваториальная ГвинеяРуандаРоссияВладимир ПутинАлександр Поляков
 
 
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