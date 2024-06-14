https://ria.ru/20240614/posly-1952853702.html

Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде

Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:57

2024-06-14T12:57

2024-06-14T12:57

политика

экваториальная гвинея

руанда

россия

владимир путин

александр поляков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее президент РФ освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла в Экваториальной Гвинее. "Назначить Чальяна Карэна Драстаматовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея", - говорится в документе. Кроме того, Путин подписал указы о назначении Александра Полякова послом РФ в Руанде, освободив от этих обязанностей Карэна Чальяна.

https://ria.ru/20240613/posly-1952658712.html

экваториальная гвинея

руанда

россия

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Кирилл Волков

политика, экваториальная гвинея, руанда, россия, владимир путин, александр поляков