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Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:57
2024-06-14T12:57
2024-06-14T12:57
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экваториальная гвинея
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Экваториальной Гвинее Карэна Чальяна, а в Руанде - Александра Полякова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее президент РФ освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла в Экваториальной Гвинее. "Назначить Чальяна Карэна Драстаматовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея", - говорится в документе. Кроме того, Путин подписал указы о назначении Александра Полякова послом РФ в Руанде, освободив от этих обязанностей Карэна Чальяна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, экваториальная гвинея, руанда, россия, владимир путин, александр поляков
Политика, Экваториальная Гвинея, Руанда, Россия, Владимир Путин, Александр Поляков
Путин назначил новых послов в Экваториальной Гвинее и Руанде
Путин назначил Чальяна и Полякова послами в Экваториальной Гвинее и Руанде