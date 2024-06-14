https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - РИА Новости, 14.06.2024
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:32
2024-06-14T08:32
2024-06-14T08:32
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ВАРШАВА, 14 июня – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", - сказано в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ударами маневрирующих ракет и беспилотников" якобы по объектам, находящимся, в частности, на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
Командование Польши: авиацию поднимали из-за "интенсивных" действий России
ВАРШАВА, 14 июня – РИА Новости.
Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X
, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России.
"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", - сказано в сообщении командования.
В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ударами маневрирующих ракет и беспилотников" якобы по объектам, находящимся, в частности, на территории Украины
.
Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации.
В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".
"Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.