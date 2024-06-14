https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - РИА Новости, 14.06.2024

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию

Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:32

2024-06-14T08:32

2024-06-14T08:32

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ВАРШАВА, 14 июня – РИА Новости. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети X, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", - сказано в сообщении командования. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ударами маневрирующих ракет и беспилотников" якобы по объектам, находящимся, в частности, на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Через три часа командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы. Как говорится в сообщении, "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации" "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности". "Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

https://ria.ru/20240508/polsha-1944581384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, россия