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ВС России нанесли удар по казарме ВСУ в Хмельницкой области

ВС России нанесли удар по казарме ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.06.2024

ВС России нанесли удар по казарме ВСУ в Хмельницкой области

Вооруженные силы России нанесли по казарме ВСУ, которая находилась на территории автотранспортного предприятия в городе Староконстантинов Хмельницкой области,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:34

2024-06-14T14:34

2024-06-14T14:34

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли по казарме ВСУ, которая находилась на территории автотранспортного предприятия в городе Староконстантинов Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 4.15 нанесен удар по территории бывшего 105-го гвардейского танкового полка, ныне АТП-16846. На территории АТП бывшая казарма стала опять действующей, а на самой территории находилась военная тяжелая техника, в том числе натовского образца", - сказал собеседник агентства. По его словам, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Украинские СМИ писали, что применена ракета с кассетной боевой частью. По данным подполья, проезд в сторону бывшей военной части перекрыт, приехало много "скорых". "Наши товарищи из медицинских работников сообщают, что к местам взрывов их не сразу пустили, приоритет получили военные медики, которые в сопровождении СБУ первыми кого-то загружали и увозили", - отметил Лебедев. Он добавил, что вывозимых военными медиками раненых отправляли не в городские больницы, а в один из пансионатов в пригороде Староконстантинова, переоборудованный в современную больницу, расположение которой скрывается. Это медицинское учреждение обслуживает офицеров ВСУ и иностранных наемников.

https://ria.ru/20240614/mi-35m-1952756919.html

https://ria.ru/20240526/aerodrom-1948399714.html

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в мире, россия, хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины