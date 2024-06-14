https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html

Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ

Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ

Данные агента подполья помогли российским военным уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 возле населенного РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:33

2024-06-14T06:33

2024-06-14T09:45

специальная военная операция на украине

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украина

херсонская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Данные агента подполья помогли российским военным уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал собеседник агентства.Он привел подробности со слов коллеги, участвовавшего в операции: подпольщики засекли колонну украинских военных и передали информацию российским бойцам."Спалили", куда двигалась вэсэушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба. — Прим. ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — сказал агент подполья.Лебедев предоставил видео, на котором видно перемещение украинских военных и их уничтожение, а также обнаружение и поражение украинской САУ.Подпольщик назвал это одним из многих примеров борьбы сопротивления, который показывает, что на территории Украины гражданские люди, рискуя жизнью, делают все, на что способны."Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника спасает жизни русских парней, участвующих в СВО", — подчеркнул собеседник агентства.Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 — один из видов вооружений, которые Германия разрешила Украине использовать для нанесения ударов по территории России.

https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938742403.html

https://ria.ru/20240514/podpole-1945767319.html

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Агенты подполья помогли уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000 Данные агента подполья помогли российским военным обнаружить и уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000 у Кизомыса в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья 2024-06-14T06:33 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, херсонская область , сергей лебедев