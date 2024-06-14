https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
Данные агента подполья помогли российским военным уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 возле населенного РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:33
2024-06-14T06:33
2024-06-14T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Данные агента подполья помогли российским военным уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал собеседник агентства.Он привел подробности со слов коллеги, участвовавшего в операции: подпольщики засекли колонну украинских военных и передали информацию российским бойцам."Спалили", куда двигалась вэсэушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба. — Прим. ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — сказал агент подполья.Лебедев предоставил видео, на котором видно перемещение украинских военных и их уничтожение, а также обнаружение и поражение украинской САУ.Подпольщик назвал это одним из многих примеров борьбы сопротивления, который показывает, что на территории Украины гражданские люди, рискуя жизнью, делают все, на что способны."Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника спасает жизни русских парней, участвующих в СВО", — подчеркнул собеседник агентства.Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 — один из видов вооружений, которые Германия разрешила Украине использовать для нанесения ударов по территории России.
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938742403.html
https://ria.ru/20240514/podpole-1945767319.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952770237_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3caf5b2bd67ea8c36e7e8c08ab86e545.jpg
Агенты подполья помогли уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000
Данные агента подполья помогли российским военным обнаружить и уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000 у Кизомыса в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья
2024-06-14T06:33
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PT1M28S
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в мире, украина, херсонская область , сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Сергей Лебедев
Подпольщики под Херсоном сдали российским войскам колонну ВСУ
Подполье под Херсоном сдало ВС РФ колонну ВСУ и помогло уничтожить САУ PZH 2000
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости.
Данные агента подполья помогли российским военным уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области, сообщил
РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
"Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал собеседник агентства.
Он привел подробности со слов коллеги, участвовавшего в операции: подпольщики засекли колонну украинских военных и передали информацию российским бойцам.
"Спалили", куда двигалась вэсэушники, нашли их домики, начали разбирать артой. Их КББ (контрбатарейная борьба. — Прим. ред.) активизировалась, начала работать по нашей артиллерии. Аэроразведка обнаружила иностранную САУ, которая точным попаданием была уничтожена", — сказал агент подполья.
Лебедев предоставил видео
, на котором видно перемещение украинских военных и их уничтожение, а также обнаружение и поражение украинской САУ.
Подпольщик назвал это одним из многих примеров борьбы сопротивления, который показывает, что на территории Украины
гражданские люди, рискуя жизнью, делают все, на что способны.
"Даже в таких трудных условиях, как жизнь на линии соприкосновения, они находят в себе мужество побороть страх и участвовать в войне против нашего общего врага, тем самым приближая нашу общую победу. Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника спасает жизни русских парней, участвующих в СВО", — подчеркнул собеседник агентства.
Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 — один из видов вооружений, которые Германия
разрешила Украине использовать для нанесения ударов по территории России
.