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Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов

Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов - РИА Новости, 14.06.2024

Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов

По задумке закулисных организаторов саммита стран "Большой семерки" (G7) в Италии, открывшегося вчера под рукоплескание карманных СМИ, это мероприятие должно... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:04

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По задумке закулисных организаторов саммита стран "Большой семерки" (G7) в Италии, открывшегося вчера под рукоплескание карманных СМИ, это мероприятие должно стать символическим и судьбоносным. Главные цели мероприятия: показать (Путину), что "Запад по-прежнему полон решимости противостоять российскому арсеналу автократии", и "направить России сигнал о стойкости Запада".Честь лично отправить сигнал Путину выпала семи главам ведущих стран Запада: США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Канады и Италии. Вроде бы все хорошо — и флаги развешены, и лимузины помыты, и свечи заправлены в праздничный пирог (саммит юбилейный, 50-й), и дело осталось за тем, чтобы сигнал сделать помощнее, дабы точно дошел.Однако случилось так, что вместо трубного гласа, от которого должны обрушиться стены Кремля, собравшиеся могут извлечь из себя только предсмертные хрипы и кряканье: из семи глав G7 шестеро по факту являются политическими мертвецами и "хромыми утками".По неохотному признанию издания Politico, нынешний саммит представляет собой "самую слабую встречу лидеров, которую группа собирала за последние годы" и, как бы они ни пыжились и ни чертили наполеоновские планы окончательной перемоги над Россией, "о демонстрации мощи Запада на встрече речь не идет", а сама встреча G7 превратилась в "сборище шести хромых уток".Президент Франции Макрон, который из-за спины США не переставая кричит "Держите меня семеро, а то отправлю на Украину войска!", у себя на родине и за ее пределами вызывает острый токсикоз и сильнейшую аллергию: на фоне катастрофической ситуации в экономике, социальной сфере, международных делах (оревуар, Африка!) и участия в украинской авантюре часы данного господина в качестве полновластного главы государства сочтены. Погребальный звон для Макрона прозвучал после унизительного поражения его партии на выборах в Европарламент, где она получила всего 14,4 процента голосов против 22,4 на прошлых выборах. Гвоздь в крышку политического гроба Макрона со вкусом вколотила партия Марин Ле Пен, за которую проголосовали 34 процента французов, что обозреватели окрестили "новой Березиной". На фоне того, что три четверти граждан Франции категорически против политики своих властей, копирующей приказы из Вашингтона, любые заявления и решения Макрона на саммите G7 так и останутся на бумаге.Похожая ситуация наблюдается и в Германии, где канцлер Шольц, еще не отмывшись от запаха ливерной колбасы, был фактически забросан помидорами немецкими избирателями. Граждане ранее мощнейшего "локомотива Европы" припомнили ему все — и политическую трусость, и раболепие перед США, и фактическое разрушение своей экономики, и глубокое вовлечение в украинский конфликт с печальными результатами. На выборах в Европарламент партия Шольца, СДПГ, показала мастер-класс по отвесному пикированию и получила всего 13,9 процента голосов, что наполовину меньше, чем на выборах в Европарламент в 2014 году. Шольц также установил свой личный антирекорд: на посту канцлера его больше не хотят видеть более 70 процентов немцев, из-за чего, по мнению экспертов, его дни на посту канцлера сочтены. Соответственно, любые резолюции Шольца на саммите стоят не больше, чем бумага, на которой их распечатают.Щеголяющего белоснежными манжетиками премьера Великобритании Риши Сунака на берегах Туманного Альбиона и вовсе в открытую называют "ходячим мертвецом". В результате его талантливой и самостоятельной работы на посту главы правительства темпы роста экономики Соединенного Королевства стали самыми низкими среди развитых западных стран, а по итогам 2023-го объем государственных расходов Великобритании превысил доходы бюджета на 20 миллиардов фунтов (25,5 миллиарда долларов). При этом размер госдолга страны преодолел критическую отметку в 100 процентов от ВВП, что стало рекордом с 1961 года. Закономерный итог: Сунак объявил о роспуске парламента и решении провести досрочные выборы в палату общин, но на фоне ничтожного рейтинга партии Сунака в 19 процентов шансов переизбраться у него нет, как и оставить хоть какой-то значимый след на нынешнем "судьбоносном" саммите "Большой семерки".Еще один "молодой и перспективный" лидер "могучей кучки" — премьер Канады Джастин Трюдо — внезапно тоже постарел и поубавил свою молодецкую прыть. Согласно недавнему опросу, ему доверяют лишь 19,2 процента жителей страны. Рейтинг Партии консерваторов превышает рейтинг его Либеральной партии почти в два раза, что отражает реальные успехи безотказной марионетки Вашингтона в политике и экономике. По мнению ведущих канадских политологов, для Трюдо "все кончено". Правда, он еще успеет поесть в Италии королевских креветок и погрозить России, но это уже не изменит ничего.Логичным гостем на саммите G7 стал и премьер Японии Фумио Кисида, который пожинает плоды своей успешной работы на ответственном посту капитана "непотопляемого авианосца США" в виде самого низкого рейтинга в преддверии национальных выборов. Успехи данного товарища, помимо дежурных нападок на Россию, велики и многочисленны. Например, на данный момент Япония гордо демонстрирует отрицательные темпы роста экономики — единственная из стран G7. Что именно будет подписывать и какие сигналы подавать на саммите гражданин Кисида, мы не знаем, но знаем точно, что исполнять озвученное он в ранге премьер-министра Японии уже не будет.Что касается президента США Джо Байдена, то его политическое трупное окоченение динамично развивается вкупе с рекордным госдолгом и историческим максимумом потребительских цен в стране. Вероятный следующий президент, Дональд Трамп, без всяких обиняков уже прямо обозначил, что противоречащие его повестке любые решения Байдена, в том числе принятые в Италии, будут пересмотрены и отменены.И получается, из семи глав G7 признаки жизни подает лишь премьер Италии Джорджа Мелони.Тем не менее, если коллективный Запад хотел подать России сигнал, ему это удалось.Единственная адекватная реакция на последние хрипы западных политических трупов — наращивать выпуск серебряных пуль и еще выше поднимать крест света и правды, на который с надеждой смотрит весь мир.

https://ria.ru/20240613/kredit-1952675016.html

https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html

https://ria.ru/20240610/politico-1952014622.html

https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, в мире, россия, риши сунак, италия, сша, g7, европарламент, саммит g7, джастин трюдо, фумио кисида