https://ria.ru/20240614/plennye-1952967673.html

Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину

Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину - РИА Новости, 14.06.2024

Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:23

2024-06-14T17:23

2024-06-14T18:26

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину."Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов", — говорится в публикации.В перечне значатся 430 украинских пленных, они отправятся домой, если Киев согласится забрать их в обмен на российских военных."Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", — добавила Москалькова.Омбудсмен указывала в прошлом году, что процесс обмена пленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.

https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, киев