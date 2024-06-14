Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину
Москалькова опубликовала список пленных бойцов ВСУ, готовых вернуться на Украину
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину.
"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов", — говорится в публикации.
В перечне значатся 430 украинских пленных, они отправятся домой, если Киев согласится забрать их в обмен на российских военных.
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"Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", — добавила Москалькова.
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел в конце мая. Тогда из украинского плена вернули 75 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Омбудсмен указывала в прошлом году, что процесс обмена пленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.