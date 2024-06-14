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Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 14.06.2024 (обновлено: 18:26 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/plennye-1952967673.html
Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину
Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину - РИА Новости, 14.06.2024
Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:23
2024-06-14T18:26
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину."Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов", — говорится в публикации.В перечне значатся 430 украинских пленных, они отправятся домой, если Киев согласится забрать их в обмен на российских военных."Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", — добавила Москалькова.Омбудсмен указывала в прошлом году, что процесс обмена пленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.
https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Киев
Москалькова опубликовала список пленных ВСУ, готовых вернуться на Украину

Москалькова опубликовала список пленных бойцов ВСУ, готовых вернуться на Украину

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список пленных бойцов ВСУ, готовых в ближайшее время вернуться на Украину.
"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов", — говорится в публикации.
В перечне значатся 430 украинских пленных, они отправятся домой, если Киев согласится забрать их в обмен на российских военных.
«
"Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", — добавила Москалькова.

Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел в конце мая. Тогда из украинского плена вернули 75 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

Омбудсмен указывала в прошлом году, что процесс обмена пленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие представляют мало интереса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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