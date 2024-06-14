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Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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23:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/peskov-1953046199.html
Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков
Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:43
2024-06-14T23:43
дмитрий песков
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не вернуться в зону боевых действий, так как они не могут ослушаться приказа верховного главнокомандующего. "У военных такое невозможно. Все-таки это приказ верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что некоторые бойцы ослушаются приказа и вернуться в зону боевых действий. Пресс-секретарь президента напомнил слова президента Владимира Путина, что участники программы "Время героев" смогут вернуться продолжить работу в военной сфере после окончания обучения. "Президент аргументировал, почему важно, чтобы они сейчас не растеряли вот эту динамику, этот опыт, тот, который они приобрели на этих курсах", - добавил он. Ранее Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего.
https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков

Песков: участники "Время героев" продолжат обучение в области госуправления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не вернуться в зону боевых действий, так как они не могут ослушаться приказа верховного главнокомандующего.
«
"У военных такое невозможно. Все-таки это приказ верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что некоторые бойцы ослушаются приказа и вернуться в зону боевых действий.
Президент России Владимир Путин
Путин пообещал помочь раненому на СВО бойцу, который закрыл собой товарищей
Вчера, 22:26
Пресс-секретарь президента напомнил слова президента Владимира Путина, что участники программы "Время героев" смогут вернуться продолжить работу в военной сфере после окончания обучения.
«
"Президент аргументировал, почему важно, чтобы они сейчас не растеряли вот эту динамику, этот опыт, тот, который они приобрели на этих курсах", - добавил он.
Ранее Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего.
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления Сенеж перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"
Вчера, 21:11
 
Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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