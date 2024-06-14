Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков
Песков: участники "Время героев" продолжат обучение в области госуправления
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не вернуться в зону боевых действий, так как они не могут ослушаться приказа верховного главнокомандующего.
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"У военных такое невозможно. Все-таки это приказ верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что некоторые бойцы ослушаются приказа и вернуться в зону боевых действий.
Пресс-секретарь президента напомнил слова президента Владимира Путина, что участники программы "Время героев" смогут вернуться продолжить работу в военной сфере после окончания обучения.
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"Президент аргументировал, почему важно, чтобы они сейчас не растеряли вот эту динамику, этот опыт, тот, который они приобрели на этих курсах", - добавил он.
Ранее Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего.