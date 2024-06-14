https://ria.ru/20240614/peskov-1953046199.html

Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков

Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Участники "Время героев" продолжат обучение в госуправлении, уверен Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:43

2024-06-14T23:43

2024-06-14T23:43

дмитрий песков

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие - участники программы "Время героев" - продолжат обучение в области госуправления, а не вернуться в зону боевых действий, так как они не могут ослушаться приказа верховного главнокомандующего. "У военных такое невозможно. Все-таки это приказ верховного главнокомандующего", - сказал Песков журналистов, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что некоторые бойцы ослушаются приказа и вернуться в зону боевых действий. Пресс-секретарь президента напомнил слова президента Владимира Путина, что участники программы "Время героев" смогут вернуться продолжить работу в военной сфере после окончания обучения. "Президент аргументировал, почему важно, чтобы они сейчас не растеряли вот эту динамику, этот опыт, тот, который они приобрели на этих курсах", - добавил он. Ранее Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего.

https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html

https://ria.ru/20240614/putin-1953026960.html

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дмитрий песков, владимир путин