https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
Все обстоятельства гибели российского журналиста, оператора НТВ Валерия Кожина, установит следствие, но, возможно, это был преднамеренный обстрел российских... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:50
2024-06-14T20:50
2024-06-14T21:33
вооруженные силы украины
россия
горловка
дмитрий песков
александр бастрыкин
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Все обстоятельства гибели российского журналиста, оператора НТВ Валерия Кожина, установит следствие, но, возможно, это был преднамеренный обстрел российских СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста."Что касается этого покушения на наших журналистов и гибели одного из них, конечно же, следствие, которое начато Следственным комитетом, установит все обстоятельства. Но если я не ошибаюсь, то, возможно, это был преднамеренный обстрел наших журналистов, наших представителей СМИ. То есть это не случайно было", - сказал Песков журналистам.Попавшие накануне под обстрел ВСУ в Горловке журналисты НТВ - раненый корреспондент Алексей Ивлиев и погибший оператор Валерий Кожин - по поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина будут представлены к ведомственным наградам.Ивлиев вместе с Кожиным и офицером сопровождения 13 июня попали под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи в Горловке несколько часов боролись за жизнь Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью.
https://ria.ru/20240613/sostoyanie-1952705801.html
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вооруженные силы украины, россия, горловка, дмитрий песков, александр бастрыкин, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Горловка, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, НТВ (телеканал), Следственный комитет России (СК РФ)
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
Песков о гибели российского журналиста в ДНР: следствие установит обстоятельства