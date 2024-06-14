https://ria.ru/20240614/peskov-1953022741.html

В Киеве могут задуматься, стоит ли прислушаться к Путину, заявил Песков

В Киеве могут задуматься, стоит ли прислушаться к Путину, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве могут задуматься, стоит ли прислушаться к Путину, заявил Песков

Трезвые головы в киевском режиме могут задуматься, стоит ли ждать ухудшения условий или прислушаться к выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным инициативе... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:49

2024-06-14T20:49

2024-06-14T21:17

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россия

политика

дмитрий песков

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Трезвые головы в киевском режиме могут задуматься, стоит ли ждать ухудшения условий или прислушаться к выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным инициативе мирного урегулирования, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшадся", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что условия были для Киева лучше в 2022 году, но тогда украинская сторона ушла от переговоров."Условия нынешние опираются на реалии, которые на земле. Это условия 2024 года. Стоит ли дальше ждать ухудшения. Вот если там есть трезвые головы, которые понимают динамику развития ситуации на фронтах, то они задумаются", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240614/putin-1953027327.html

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киев, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин