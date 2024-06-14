https://ria.ru/20240614/peskov-1953021653.html
Песков рассказал, что главное для России в переговорах
Песков рассказал, что главное для России в переговорах - РИА Новости, 14.06.2024
Песков рассказал, что главное для России в переговорах
Для России главное - достичь своих целей, предпочтительнее мирные переговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:43
2024-06-14T20:43
2024-06-14T21:10
россия
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Для России главное - достичь своих целей, предпочтительнее мирные переговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Для нас главное - достичь целей. Предпочтительно, естественно, мирные переговоры", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что была предпринята попытка до самого конца опираться на политико-дипломатический инструментарий в достижении целей РФ и только после того, как все попытки использовать политико-дипломатические средства были исчерпаны, начались боевые действия."Мы всегда говорили, что для нас главное достижение целей, которые стоят перед нами. И именно эти цели президент Путин пытался достигнуть, выступая с разными инициативами, перед тем как началась специальная военная операция", - напомнил он.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953026150.html
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россия, дмитрий песков
Песков рассказал, что главное для России в переговорах
Песков: для РФ главное — достичь своих целей, предпочтительнее мирные переговоры