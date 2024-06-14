Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 14.06.2024 (обновлено: 22:39 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953021415.html
Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня
Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня - РИА Новости, 14.06.2024
Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня
Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена сегодня в том числе в связи с конференцией по Украине... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:43
2024-06-14T22:39
швейцария
дмитрий песков
владимир путин
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена сегодня в том числе в связи с конференцией по Украине в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Частично потому, что сейчас проходит в Швейцарии конференция, которая завтра начинается", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему инициатива была озвучена сегодня.Песков добавил, что "в этом контексте, кончено, абсолютно в смысловой ряд очень хорошо ложится эта мирная инициатива".
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия
Швейцария, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Россия
Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня

Песков: инициатива Путина озвучена в том числе и в связи с саммитом в Швейцарии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена сегодня в том числе в связи с конференцией по Украине в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Частично потому, что сейчас проходит в Швейцарии конференция, которая завтра начинается", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему инициатива была озвучена сегодня.
Песков добавил, что "в этом контексте, кончено, абсолютно в смысловой ряд очень хорошо ложится эта мирная инициатива".
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
 
ШвейцарияДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала