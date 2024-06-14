https://ria.ru/20240614/peskov-1953021415.html

Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня

Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня - РИА Новости, 14.06.2024

Песков ответил на вопрос, почему инициатива Путина была озвучена сегодня

Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена сегодня в том числе в связи с конференцией по Украине... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:43

2024-06-14T20:43

2024-06-14T22:39

швейцария

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена сегодня в том числе в связи с конференцией по Украине в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Частично потому, что сейчас проходит в Швейцарии конференция, которая завтра начинается", - сказал Песков журналистам на вопрос, почему инициатива была озвучена сегодня.Песков добавил, что "в этом контексте, кончено, абсолютно в смысловой ряд очень хорошо ложится эта мирная инициатива".

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

швейцария

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия