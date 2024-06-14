https://ria.ru/20240614/peskov-1953020788.html

Инициатива Путина бессрочна, но ситуация на фронте меняется, заявил Песков

Инициатива Путина бессрочна, но ситуация на фронте меняется, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Инициатива Путина бессрочна, но ситуация на фронте меняется, заявил Песков

Никакого срока у обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений по мирному урегулированию на Украине нет, но ситуация на фронте динамично меняется,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:40

2024-06-14T20:40

2024-06-14T20:54

дмитрий песков

владимир путин

политика

россия

украина

киев

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Никакого срока у обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений по мирному урегулированию на Украине нет, но ситуация на фронте динамично меняется, и Киев должен это учитывать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет. Они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте, она динамично меняется. И наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому это уже для раздумий киевского режима, стоит ли так рисковать или есть смысл задуматься сейчас", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, владимир путин, политика, россия, украина, киев