https://ria.ru/20240614/peskov-1952983003.html
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков
Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:11
2024-06-14T18:11
2024-06-14T18:33
украина
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом"."Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива", - прокомментировал Песков "Известиям" заявление.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, владимир зеленский
Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков
Песков: предложение Путина по Украине — не ультиматум, а мирная инициатива