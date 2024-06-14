https://ria.ru/20240614/peskov-1952983003.html

Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков

Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков

Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:33

украина

дмитрий песков

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом"."Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива", - прокомментировал Песков "Известиям" заявление.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

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Наталья Макарова

украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, владимир зеленский