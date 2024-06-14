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Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 14.06.2024 (обновлено: 18:33 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1952983003.html
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков
Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:11
2024-06-14T18:33
украина
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом"."Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива", - прокомментировал Песков "Известиям" заявление.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский
Предложение Путина по Украине не является ультиматумом, заявил Песков

Песков: предложение Путина по Украине — не ультиматум, а мирная инициатива

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о начале мирных переговоров по Украине не является ультиматумом, это мирная инициатива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом".
"Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива", - прокомментировал Песков "Известиям" заявление.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВладимир Зеленский
 
 
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